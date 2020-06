Başkan Bilgin, “Bizim bu şehirde yaşayan her vatandaşa karşı sorumluluğumuz var” Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneğini ziyaret eden Başkan Bilgin, kentte yaşayan her vatandaşa karşı sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneğini ziyaret eden Başkan Bilgin, kentte yaşayan her vatandaşa karşı sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Hayat Ağacı Derneğini ziyaret ederek çalışan personellerle bir araya geldi. Başkan Bilgin, derneğinin sosyal yardım faaliyetleri ile ilgili Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten, Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy ve Gıda Bankası Koordinatörü Emrullah Ünal'dan bilgiler aldı.

Çalışan personellerle bir araya gelen Başkan Bilgin, “11 Mart’tan itibaren tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde koronavirüs süreci farklılaştı. Bizde bu noktada öncelikle milletin belediyesinin vatandaşın yanında olduğunu göstermek adına sosyal politikaları ön plana çıkardık. Bu noktada da Sosyal İşler Müdürlüğümüz ciddi manada bir performans sergiledi mesai yaptı. Hem pandemi süreciyle birlikte hem ramazan ayımızla birlikte bu noktada hepiniz ciddi manada güzel işler yaptınız rabbim hepinizden razı olsun. Çok ciddi sıkıntılar yaşamadık, özellikle bizden yardım talep eden hemşerimize yardım götürme konusunda iyi bir sınav verdik. Gerek bizim belediyemiz bünyesinde gerekse pandemiden dolayı vefa gruplarından ramazanın da getirdiği bolluk ve bereketle farklı bir süreç yaşadık. Bu süreçte İlk defa esnafımıza yönelik nakdi yardımı hayata geçirdik. Esnafımıza 1000 TL ödeme yapmamız ciddi manada karşılık buldu. Buradaki amacımız şuydu zorlu bir süreç geçiren esnaflarımıza destek olabilmek ve milletin belediyesinin esnafın, vatandaşın yanında olduğunu göstermekti. Güzelde oldu hoş tepkiler aldık. Esnafımıza az da olsa destek olabilmek bu zorlu süreci atlatmalarına katkıda bulunabilmek adına belediye olarak üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankamızda çalışan tüm mesai arkadaşlarımız dezavantajlı gruplarla çalışıyor onlara yardımcı olabilmek gibi bir misyonunuz var bu anlamda hepinizin yaptığı her iş oldukça hassas ve önemli. Kimseyi kırmadan incitmeden dengeyi koruyarak yaptığınız çalışmaları çok önemsiyoruz ” dedi.

“Önümüzdeki dönemde gerek resmi bütçemizi artırarak gerekse yardım kriterlerini yardım çeşitliliğimizi artırarak sosyal belediyeciliği bir adım daha ileri götürmemiz gerekiyor” ifadesini kullanan Başkan Bilgin, “Bu süreç bizlere onu gösterdi. Bu şehirde akşam evine gittiği zaman sıkıntı çeken hiç kimsenin kalmaması bizim asli görevimiz. Burada gerekirse yardım verdiğimiz aileleri gözden geçirerek kriterlerimizi esneterek yardım çıtamızı çeşitliliğimizi artırmamız lazım. Dini bayramlarda ve okullar açılırken bunları yapıyoruz ancak bazı noktalarda nakdi yardıma çevirecek şekilde birkaç çalışma yaparak bu konuyu olgunlaştırmamız gerekiyor. Hepimiz dua alacak şekilde çalışmamız lazım. Bizim bu şehirde yaşayan her vatandaşa sorumluluğumuz var” dedi.

