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Millet Bahçesi’nin etrafında hummalı çalışma Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi’ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor

İHA

Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi'ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Millet Bahçesi’nin etrafında hummalı çalışma Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi’ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor

Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi’ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il protokolü tarafından açılışı yapılan Sivas Millet Bahçesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Millet Bahçesi’nin Sivaslı vatandaşlar tarafından bir an önce kullanılabilmesi için Belediye tarafından hummalı bir çalışma yapılıyor Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Millet Bahçesi’nin etrafında asfalt dökümüne başlandı. Millet Bahçesi’nin bulunduğu bölgede altyapı yenileme çalışması yapılırken alanda bağlantı yolları ve otopark alanları da tamamlanıyor. Bu kapsamda gece saatlerinde başlayan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlk etapta bin ton asfalt seren ekipler gündüz saatlerinde de alanda ikinci etap aşınma asfaltının serimini gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanması halinde Millet Bahçesi Sivaslı vatandaşları ağırlamaya başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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