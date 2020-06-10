Mantar toplarken karşısına çıkan 3 ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde, arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir'in karşısına, ormanlık alanda 3 ayı çıktı. İncir, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.<br>Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl'e arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, bu sırada 3 ayıyla karşılaştı. Ayıları gören İncir ve arkadaşı, büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre daha bölgede gezinen ayılar, daha sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-06-10 17:07:42<br>

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