Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi uzatıldı

<br>SİVAS (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.<br>2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek Erdoğan Yeşilyurt'un mukavelesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. 26 yaşındaki sporcu bugün kulüp tesislerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Yiğidoların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı kattığı Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Erdoğan Yeşilyurt'tan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-06-10 17:25:00<br>
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