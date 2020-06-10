Erdoğan Yeşilyurt, 5 yıl daha Sivasspor’da

DG Sivasspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Sivasspor, başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. 20192020 sezonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesinin 20242025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. 26 yaşındaki sporcumuz bugün kulüp tesislerimizde Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. 20182019 sezonunda kadromuza kattığımız Erdoğan, Süper Lig'de kırmızıbeyazlı formamızı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı. Erdoğan Yeşilyurt'u tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.

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