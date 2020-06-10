Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

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<br>SİVAS, (DHA)Demir Grup Sivasspor, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran'da Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.<br>Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde öğlen kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. <br>Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla pazartesi günü saat 21.00'de kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-06-10 17:30:08<br>

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