Yuvasından düşen yavru karganın imdadına itfaiye yetişti

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Yuvasından düşen yavru karganın imdadına itfaiye erleri yetişti, yavru vinç yardımı ile tekrar yuvasına konuldu.

Sivas’ta bir karga yavrusu, Atatürk Caddesi üzerinde bir ağacın dalla arasında bulunan yuvasından düştü. Durumu gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden Sivas belediyesi itfaiye ekipleri yavruyu vinç yardımı ile tekrar yuvasına yerleştirdi. Bu anlat vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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