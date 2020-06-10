Ağaçtaki yuvasından düşen yavru kargayı, itfaiye ekibi yerine koydu

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince merdivenle yerine konuldu.<br>Mevlana Mahallesi'nde cadde üzerindeki ağaçtan karga yavrusunun düştüğünü görenler, durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri yavru kargayı vatandaşlardan aldı. Yavru karga bir itfaiye eri tarafından merdivenle ağaçtaki yuvasına tekrar bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-06-10 18:17:59<br>

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