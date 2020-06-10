Erdoğan Yeşilyurt: “Sivasspor için canla, başla mücadele edeceğim”

Sivasspor ile sözleşmesini 5 yıl daha uzatan DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, “Daha öncede hep söylediğim gibi ‘Ben zaten büyük takımda oynuyorum’ söylemlerimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni dönemde de kırmızıbeyazlı formamız için canla, başla mücadele edeceğim” dedi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü, transferin gözde futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıl daha sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Yeşilyurt, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sivasspor’la 5 yıl daha sözleşme imzalamanın gururunu yaşadığını ifade ederek, “2 Sezondur büyük bir onurla formasını giydiğim Sivasspor Kulübü ile sözleşmemi 5 yıl uzattım. Daha öncede hep söylediğim gibi ‘Ben zaten büyük takımda oynuyorum’ söylemlerimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni dönemde de kırmızıbeyazlı formamız için canla, başla mücadele edeceğim. Sözleşmemi uzatmamda emeği geçen başkanımız Mecnun Otyakmaz’a, başkanvekilimiz Erdal Sarılar’a ve teknik direktörümüz Rıza Çalımbay’a teşekkür ederim” dedi.

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