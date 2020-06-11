Sivas'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçağıl köyü mevkisinde meydana geldi. Yusuf Denizhan (50) yönetimindeki 06 BKE 708 plakalı otomobil, Yılmaz Ekinci'nin (43) kullandığı 58 SG 063 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Eren (37) ve Mehmet Gövercin (53) ve traktörde bulunan Ali Şahinbay (54) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Şahinbay, Sivas'a sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Suşehri Uğur YİĞİT<br>2020-06-11 11:47:18<br>

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