Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu

<br>Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİTMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu. <br>Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti. Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu. Nehirde arama çalışması başlatılırken, olayı haber alıp gelen ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT-Mert Taha VAROL<br>2020-06-11 15:39:41<br>
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