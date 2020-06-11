Sivas'ta Kızılırmak'a giren 2 çocuk boğuldu, 1'i çocuk 2 kayıp (2)

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<br>2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI<br>Serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı. Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü. 1 çocuk ile 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-06-11 16:39:36<br>

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