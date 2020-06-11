Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu (3)

<br>3'ÜNCÜ ÇOCUĞUN DA CESEDİ BULUNDU<br>Sivas'ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3 çocuktan sonuncusunun da cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla suyun içinden çıkarılan çocuğun cesedi, ambulansa konularak, götürüldü. 3'üncü çocuğun da diğer çocukların cansız bedenlerine ulaşılan bölgede bulunduğu belirtildi. <br>KAYIP SANILAN KİŞİ, POLİSE GİTMİŞ<br>Suda kaybolduğu sanılan ve çocukları kurtarmak için peşlerinden nehre girdiği değerlendirilen kişinin ise korkarak olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerine sığındığı öğrenildi. 3 çocuğun cansız bedenine ulaşılmasıyla bölgede arama çalışmaları tamamlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-06-11 17:14:24<br>
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