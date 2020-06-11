Şarkışla’da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sürüsünü otlatan bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesine bağlı Çeşmeler mevkiinde çobanlık yapan 36 yaşındaki Harun Şahin’in sürüsünü otlattığı sırada yakın bir noktaya yıldırım düştü. Ağır yaralanan ve Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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