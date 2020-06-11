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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun cenazesi memleketlerine gönderildi

İHA

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun cenazesi memleketlerine gönderildi

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.
Olay öğle saatlerinde merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep’ten mevsimlik işçi olan aileleri ile birlikte patates ekimine Sivas’a gelen Mehmet Zurnacı (8), Mahmut Yağmur (12) ve Kadir Yağmur (10) serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra suda kaybolan 3 çocuk için arama çalışması başlatıldı. AFAD'ın balık adamları çocukların suya girdiği bölümde 3 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Kent merkezinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırılan 3 çocuğun cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Sivas Belediyesine ait cenaze aracı ile toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine gönderildi. Hayatını kaybeden Mahmut Yağmur ve Kadir Yağmur’un kardeş oldukları, Mehmet Zurnacı’nın kuzenleri olduğu öğrenildi. İki kardeşin tabutlarının yan yana konması ve acılı ailelerin feryatları ise yürekleri burktu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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