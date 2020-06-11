Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu; tarım işçisi aileleri ile Gaziantep'ten gelmişler (2)

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ<br>Sivas'ta, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren ve boğulan Kadir Yağmur, Mahmut Yağmur ve Mehmet Zurnacı'nın cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailelere teslim edilen cenazeler defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine doğru yola çıktı. Kadir ve Mahmut Yağmur kardeşler ile Mehmet Zurnacı'nın cenazelerinin yarın ilçede toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-06-11 22:25:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.