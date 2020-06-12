Bursa’dan Artvin’e gidiyorlardı; 2 ölü, 2 yaralı Bursa’dan Artvin’e giden aile Sivas’ta trafik kazası geçirdi 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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Bursa’dan Artvin’e giden aile Sivas’ta trafik kazası geçirdi 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Artvin’e gitmekte olan Özcan Gün (59)yönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobil, Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında yoldan çıkarak menfeze çarptı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Perihan Gün (59)ve Sefine Yasal (86) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Özcan Gün ile Kurtuluş Yasal (38) yaralandı.

Yaralılar Zara Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenler Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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