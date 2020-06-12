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Kanser tedavisinde yapay zeka uygulaması, Türk bilim adamları geliştirdi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezinde Türk bilim adamları tarafından kanser tedavisini kolaylaştıracak olan yapay zeka uygulaması geliştirildi

İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezinde Türk bilim adamları tarafından kanser tedavisini kolaylaştıracak olan yapay zeka uygulaması geliştirildi.

Kanser tedavisinde yapay zeka uygulaması, Türk bilim adamları geliştirdi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezinde Türk bilim adamları tarafından kanser tedavisini kolaylaştıracak olan yapay zeka uygulaması geliştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezinde Türk bilim adamları tarafından kanser tedavisini kolaylaştıracak olan yapay zeka uygulaması geliştirildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bugün düzenlediği basın toplantısı ile Kanser Araştırma Grubu ile birlikte Üniversitenin kanser ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti.

100’den fazla kanser türü var
Yıldız, açıklamasında dünyada bilinen 100’den fazla kanser türü bulunduğuna dikkat çekip, “Malumunuzdur ki, kanser çağımızın en önemli hastalıkları arasındadır. Günümüzde 100’den fazla kanser türü bulunmaktadır ve küresel olarak ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Sayısal olarak 6 ölümden birisinin kanserden dolayı olduğu bilinmektedir. 2018 yılı verilerine bakıldığında dünya çapında kanserden vefat edenlerin sayısı yaklaşık 10 milyon kişidir. Ülkemizdeki duruma bakıldığında 2018 yılında 210 binden fazla kişiye kanser tanısı koyulmuşken yaklaşık 115 bin kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir”dedi.

33 Akademisyen gece gündüz çalışıyor
Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Kanser Araştırma Grubunun, kanser tedavisinde çözüm geliştirmek için çalıştığını ifade edip, “2018 yılında Prof. Dr. Hilmi Ataseven’in başkanlığında kanseri tüm yönleri ile ele alarak, önleme, tarama, erken tanı ve tedavi ile ilgili tıbbi ve sosyal çözüm önerileri geliştirmek için Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde interdisipliner ve multidisipliner Kanser Araştırma Grubu oluşturduk. Şu anda başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Alim’in yaptığı bu grupta alanında uzman 33 akademisyen bulunmaktadır. Grup üyelerimizin yürütücü veya araştırmacı olduğu 2018 2020 yılları arasında birçok proje başvurusu yapılmış olup şu anda devam etmekte olan 4 adet proje bulunmaktadır. Devam eden projeler hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve miRNA konusundadır. Kanser araştırmalarının rahatlıkla yapılabileceği alt yapımız oluşturulmuş olup bölgemizde deney hayvanları arasında yer alan nude fare laboratuvarı kurularak bu alandaki araştırmalarımıza hız verilmiş olacaktır” dedi.

Kanser tedavisinde yapay zeka uygulaması gerçekleştirildi
Yıldız, çalışmalar kapsamında kanser tedavilerini kolaylaştıran yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini vurgulayarak, “Kanser grubumuz bu alanda da ön plana çıkarak kanser alanında ilk kez TÜBİTAK’a sosyal açıdan bir proje başvurusu yapmış ve bu proje ile birlikte kanserden sağ kalan hastaların umut, sosyal destek ve yaşam kalitesi durumları belirlenerek günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri ortaya koyulacaktır. Yapay zekâ ve onkoloji iş birliğinde kanser verilerinin toplanması ve analizi konusunda yazılım geliştirdik. 2020 yılının sonuna kadar veri girişine başlanacak olup 2021 yılının ikinci yarısında söz konusu programdan faydalanılacaktır. Söz konusu programla kansere ait gerçek veriler açığa çıkartılacak, veriler ve belirtilere bakılarak kanser teşhisi konulmasında ve tedavisinde faydalanılacaktır. Programa ait telif hakkı alınması da planlanmaktadır. Bu program çevre illerimizdeki üniversitelere örnek olacağı gibi ülkemizde de ilk kez yapay zekânın kanser teşhisi ve tedavisindeki uygulaması olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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