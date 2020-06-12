Sivas´ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü 2 yaralı

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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<br>Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. <br>Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında SivasErzincan karayolu, Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Artvin'e giden Özcan Gün (59), yönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, menfeze çarparak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada araçta bulunan Perihan Gün (59) ve Sefine Yasal'ın (86) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sürücü Özcan Gün ile Kurtuluş Yasal (38) ise Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaralı tedaviye alınırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-06-12 12:06:14<br>

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