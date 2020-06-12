Sivas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

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<br>Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/ZARA (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Necmettin Korkmaz (65), hayatını kaybetti.<br>Kaza, saat 17.00 sıralarında Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Şafaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Hacıyurt Mezrası'ndan ilçe merkezine giden Necmettin Korkmaz yönetimindeki 34 ZE 0916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Korkmaz'ın cesedi, Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Otomobil traktör ve çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Zara Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT<br>2020-06-12 20:53:24<br>

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