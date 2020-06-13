Gemerek'te sağanak etkili oldu

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<br>Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak tarım arazileri ve bahçelerde zarara yol açtı.<br>Gemerek ilçesinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte oluşan su birikintileri nedeniyle ilçeye bağlı Kasımbeyli, Hacıyusuf, Kartalkaya grup köy köy yolları bir süre trafiğe kapandı. Yağış nedeniyle bazı tarım arazileri ile bahçeler su altında kaldı, ekili olan kabak, buğday, patates ve şeker pancarı zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN<br>2020-06-13 16:21:42<br>

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