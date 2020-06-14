Sivas'taki 'doğal Çin Seddi'nde doğa yürüyüşü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'taki 'doğal Çin Seddi'nde doğa yürüyüşü

DHA

Sivas'taki 'doğal Çin Seddi'nde doğa yürüyüşü

<br>Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA) SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü sınırlarında yer alan ve görüntüsüyle Çin Seddi'ni andıran kayalıkların bulunduğu bölgede, kaymakamlığın planladığı '10 Fikir Proje' etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi. Bölgedeki doğal oluşumun, tanıtımının yapılarak, turizme kazandırılması hedefleniyor.<br>İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıklar, görenlerin ilgisini çekiyor. Yer yer yüksekliği 5060 metreye kadar çıkan kayalıklar, bölgeyi ikiye ayıran görüntü veriyor. Çin Seddi'ni anımsatan oluşum, kilometreler boyunca kıvrımlar şeklinde devam ediyor. İlk kez Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirdiği 'doğal Çin Seddi', ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girilmesinin ardından İmranlı Kaymakamlığı'nın başlattığı proje ile kayalıkların bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Kaymakam Hasan Meşeli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Niyami Dağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, kurum müdürleri ve bölge halkı katıldı. Yürüyüş öncesi İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli, keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı katılımcıları uyardı. Meşeli, aynı zamanda katılımcılara koruyucu sprey sıktı. <br>'BU GÜZELLİĞİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'<br>Kaymakam Hasan Meşeli, "Güzel bir günde kalabalık arkadaş grubuyla buradan İmranlı'ya 15 kilometrelik güzergahta yürüyüş gerçekleştireceğiz. Amacımız 'İmranlı'nın Çin Seddi' dediğimiz ve doğa harikası olan alçı taşlarının yüzyıllar boyunca yağmurlar rüzgarlar sonucunda oluşan kayalıkların tanıtımını yapmaktı. Çünkü çok orijinal. Bu güzellikleri biz tüm Türkiye ve Dünya'ya tanıtmak istiyoruz. O yüzden hem yürüyelim hem spor yapalım. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır hareketsiziz. Hem spor yapalım hem de bir araya gelelim istedik. Ayrıca buranın da tanıtımını yapmak için yola çıktık. Biz yürüyüşümüzü koronavirüs tedbirlerine göre gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. <br>Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Niyami Dağlar ise "Boğazören köyünün Çin Seddi'ni andıran güzel görünümüyle doğa ile baş başa güzel bir yürüyüş yapmayı planladık. Projeyi gerçekleştiren arkadaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 50 kişilik ekibimizle 15 kilometre bir yürüyüş yapacağız. Sağlık için bir spor yaptık diyebiliriz" dedi.<br>'MUHTEŞEM MANZARASI VAR'<br>İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan da DHA'nın haberi sonrası kayalıkları fark ettiklerini belirterek, "Doğal güzelliği sizler sayesinde fark ettik. İlk haberi de sizler yapmıştınız. Biz bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz. Sivas İl Milli Eğitim camiasını hepsini buraya bekliyoruz" diye konuştu. <br>Yürüyüşe katılanlardan Yelda Mert ise "İnanılmaz bir doğa ve kesinlikle doğal bir Çin Seddi görünümün de bir yer. Herkesi bu doğal güzelliği göremeye davet ediyoruz. Muhteşem bir manzarası var. Seddimizin zirvesine kadar çıkmış bulunmaktayız. Harika bir zaman geçiriyoruz. Hedefimiz 2023 yılında buraya bolca turist çekmek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas / İmranli Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS<br>2020-06-14 10:05:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına ...
Fünyeyle patlatılan çantadan yiyecek çıktı
YEREL HABERLER Fünyeyle patlatılan çantadan yiyecek çıktı
Dur tabelasına asılı çanta polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Dur tabelasına asılı çanta polisi alarma geçirdi
Sivas’ta olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Sivas’ta olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor
Gemerek'te sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Gemerek'te sağanak etkili oldu
Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor’da Denizlispor hazırlıkları tam gaz sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da Denizlispor hazırlıkları tam gaz sürüyor
KKKA virüsünün ölüm riski, Covid-19’dan daha yüksek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İlhan Çetin, kene ısırması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünün Covit-19’dan daha öldürücü olduğunu belirtip, bu yıl Türkiye’de görülen 490 KKKA vakasından 16’sının hayatını kaybettiğini söyledi
YEREL HABERLER KKKA virüsünün ölüm riski, Covid-19’dan daha ...
Evcilleştirmek istediği yavru kurda görevliler el koydu
YEREL HABERLER Evcilleştirmek istediği yavru kurda görevliler el ...
Sivas'ta basın mensuplarına Kovid-19 testi
YEREL HABERLER Sivas'ta basın mensuplarına Kovid-19 testi
Sivas 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi Spor medyası korona virüs testinden geçti
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi Spor medyası ...
Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi
Evcilleştirmek istediği yavru kurt elinden alındı
YEREL HABERLER Evcilleştirmek istediği yavru kurt elinden alındı
Sivas’ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu Sivas’ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
YEREL HABERLER Sivas’ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili ...
Sivas’ta gergin meclis toplantısı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısında, Başkan Mustafa Eken’e, pandemi sürecinde kurduğu çok sayıda şirket sorulunca gerginlik yaşandı Eken, 19 şirketi “kredi desteği almak için kurduğu” yönündeki iddialara cevap olarak şirketleri istihdama katkıda bulunmak için kurduğunu söyledi
YEREL HABERLER Sivas’ta gergin meclis toplantısı Sivas Ticaret ve ...
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını ...
Yaya geçidinde otomobil çarpan kişi, öldü
YEREL HABERLER Yaya geçidinde otomobil çarpan kişi, öldü
Valilikten boğulma ve kene uyarısı Sivas Valiliği, boğulma olaylarına ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış yaşanan KKKA hastalığına karşı vatandaşları sosyal medya paylaşımıyla uyardı
YEREL HABERLER Valilikten boğulma ve kene uyarısı Sivas Valiliği, ...
Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
Sivas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sivas'ta uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ...
Sivasspor’da Denizlispor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da Denizlispor mesaisi sürüyor
Şarkışla altyapısı Haziran sonuna yetişecek Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ilçe alt yapı çalışmalarının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor
YEREL HABERLER Şarkışla altyapısı Haziran sonuna yetişecek Sivas’ın ...
Savaşçı, meclis üyelerini bilgilendirdi Sivas İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının 4’üncü oturumuna konuk olan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.
YEREL HABERLER Savaşçı, meclis üyelerini bilgilendirdi Sivas İl ...
Bir yanda yağmur duası bir yanda dolu seli Sivas’ın Kangal ilçesinde eller yağmur duası için semaya yükselirken, Doğanşar ilçesinde ise yağan dolu sel oldu
YEREL HABERLER Bir yanda yağmur duası bir yanda dolu seli Sivas’ın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X