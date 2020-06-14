Sivas’ın soğuğu kayısı üreticilerini üzdü Sivas’ın Gürün ilçesinde ilkbahar aylarında etkili olan zirai don kayısı üretimini olumsuz etkiledi Satıştan vazgeçen üreticiler kendi tüketimlerini bile karşılayacak kadar kayısı bulamamaktan endişe ediyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde ilkbahar aylarında etkili olan zirai don kayısı üretimini olumsuz etkiledi, satıştan vazgeçen üreticiler kendi tüketimlerini bile karşılayacak kadar kayısı bulamamaktan endişe ediyor.

Türkiye’de Malatya’dan sonra kayısı üretiminin en yoğun şekilde yapıldığı Sivas'ın Gürün ilçesinde, ilkbahar mevsiminde yaşanan don kayısı üretimini olumsuz yönde etkiledi. Don nedeniyle üretim miktarının yüzde 80 oranında gerilemesi, geçim kaynağı kayısı olan çiftçiyi bu yıl üzdü. Temmuz ayında hasat yapmayı planlayan çiftçiler satıştan vazgeçerken, kendi tüketimlerini karşılayacak kadar kayısı bulamayacaklarını belirtiyor.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, geçen yıllarda her ağaçta 20 kasa ürün alabildiklerini belirterek, bu yıl 1 kasa bile ürün alabilmenin zor olduğunu söyledi. Aktepe, “İlçemizde bulunan kayısı bahçelerini gezdik, kayısılarımızda büyük zarar var. Yiyecek kayısı yok denecek kadar az. Dalda bir iki tane kayısı kalmış. Diğerleri yok olmuş. Havaların soğuk olması ve Mart ayında yaşanan soğuk havanın etkisiyle kayısılarımızı don vurdu. Çiçekteyken kayısıyı don vurunca ağaçlar meyve vermiyor. Meyve çiçekten olur, bol çiçek olacak ki meyvesi de bol olsun. Çiçekleri don vurduğu için meyve veremedi. Geçen yıllarda bir ağaçta 2030 kasa kayısı hasat edebilirken bu yıl 1 kasa bile meyve alamaz. Yemeye bile kayısı yok. Üretici perişan, çiftçilerimiz bu durumda çok mağdur oldu. Kayısı, elma, ceviz bir sürü insan bu ürünler ile geçimini sağlıyordu. Geçim çıkaramadıkları için bu yıl boşa geçmiş olacak. Miktar olarak net miktar zor olacak ama büyük bir zararımız var" dedi.



“Ağaçlarda yemeye bile kayısı yok”

İlçede kayısı üreticiliği yapan Enver Keskin, kayısıları don vurmasından dolayı 10 bin liralık kayısı olduğunu belirterek yemeye kayısı bulmakta güçlük çektiklerini söyledi. Keskin, “Geçen yıl bu yıla oranla daha iyiydi. Geçen yıllar 23 ton kayısım oluyordu. 1015 bin lira arasında bir gelir elde ediyordum. Bu sene de 10 bin liralık kaybım var. Ağaçlarda yemeye bile kayısı yok” dedi.

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