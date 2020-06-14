Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

DG Sivasspor, Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından yarın Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızıbeyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

DG Sivasspor ile Denizlispor yarın saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

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