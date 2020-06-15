Sivas'ta, 80 yaşındaki kadın KKKA'dan öldü (2) - Yeniden

<br>Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (80), hayatını kaybetti.<br>Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Gülşen Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, ilçede toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-06-15 11:05:37<br>
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