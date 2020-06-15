Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya salındı

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta araç çarpması sonucu yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.<br>Koyulhisar'da 20 Nisan günü otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, ihbarla bölgeye gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak tedavisi için Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi. Yaklaşık 25 günlük tedavisinin ardından iyileşen karaca yaralı bulunduğu bölgede doğaya salındı.<br>DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-06-15 12:11:22<br>
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