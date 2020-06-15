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100. Yıl Etkinlikleri Almanak Haline Getirildi Sivas Kongresi’nin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında 100’ün üzerinde yapılan etkinlik ile 4 Eylül Sivas Kongresi’nin önemini anlatan makaleler almanak haline getirildi.

İHA

100. Yıl Etkinlikleri Almanak Haline Getirildi Sivas Kongresi’nin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında 100’ün üzerinde yapılan etkinlik ile 4 Eylül Sivas Kongresi’nin önemini anlatan makaleler almanak haline getirildi.

Sivas Kongresi’nin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında 100’ün üzerinde yapılan etkinlik ile 4 Eylül Sivas Kongresi’nin önemini anlatan makaleler almanak haline getirildi.
“100 Yıl Önceki Ruhla” sloganını kullanarak her kesimden herkese hitap eden faaliyetlerin yer aldığı almanak 384 sayfadan oluşuyor. Kültürden sanata, edebiyattan spora, eğitimden çevreye, teknolojiden sosyal hayata, ulaşımdan tarıma, sanayiden ekonomiye kadar hemen hemen her alanda birçok faaliyetin kitaba dönüştüğü almanak, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlandı. ‘Tarihe Not Düştük’ sayfası ile başlayan almanak da 100. yıl için hazırlanan pul da yer aldı. Etkinliklerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Gardaşlık Festivali, Kitap Günleri, Orta Anadolu Ekonomi Forumu, Sivas Kongresi Belgeseli, 4 Eylül Marşı, Sivas İçin Söyle Klibi, İlk Adım ve Paşa Pınarı Anıtı açılışı ile ilçelerdeki faaliyetlerinde bulunduğu kitap, Ziraat Bankası’nın sponsorluğun da hazırlandı. Huv baskı ile kuşe kâğıda, 2500 adet basılan kitaba kare kod uygulaması da eklenip öncelikle kütüphanelere gönderildi. Almanağın Genel Yayın Koordinatörlüğünü İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Uçar yaparken, Genel Yayın Yönetmenliğini ise Ahper Nuri Delican üstlendi. Kitapta İbrahim Yasak, Mehmet Ali Erdoğan, Yücel Mutlu, Süleyman Beyoğlu, İsmet Türkmen, Fatih Dervişoğlu, Yücel Mutlu, Salim Gökçen, Kemalettin Kuzucu, Ahmet Necip Günaydın, Salih Şahin, Faruk Şahin, Haluk Selvi, Müjgan Üçer’in de makalelerine yer verildi.
“Sivas Kongresi 100. yılında bu onur ve gururu ebediyete kadar taşıyacaktır”
Kitabın sunuş yazısında görüş ve düşüncelerini aktaran Sivas Valisi Salih Ayhan, milli mücadelede Sivas’ın önemine vurgu yaptı. Atatürk’ün ‘Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi’ ifadesini öne çıkaran Vali Ayhan, Sivas’ın Milli Mücadeledeki yeri ve önemine işaret etti. Salih Ayhan Sivas Kongresi’nde alınan kararların usul ve esas olarak demokratik ve milli devletin habercisi olduğunu belirterek, “Kongre ile Türk Milleti kendi kaderine yön vermiş, vatanın bölünmez bütünlüğü zihinlere kesin bir şekilde yazılmıştır. Bu süreç zarfında 108 gün Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırlayarak Kurtuluş Savaşı’na yön veren Sivas, ‘Cumhuriyet Kenti’ unvanını da hak ederek, tarihte önemli bir yere sahip olmuştur. Ulusal bir kimliğe sahip olan Sivas Kongresi 100. yılında bu onur ve gururu ebediyete kadar taşıyacaktır” şeklinde konuştu.
Almanak 80 il Valiliğine gönderilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Eylül’de Sivas’a bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve milli mücadele ruhuna vurgu yaptığını hatırlatan Vali Ayhan, “Cumhurbaşkanlığımızın genelgesi ile de kültürden sanata, spordan eğitime kadar 7'den 70'e toplumumuzun her kesimiyle 100 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun bugünde canlı tutulmasına yönelik çalışmalar ortaya konmuştur. Sivas Kongresi’nin 100. yılının ilimize, Sivaslılara ve ülkemize yakışır şekilde kutlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın maddi manevi desteğiyle 100’den fazla etkinlik hayata geçirilmiştir. Yıl boyu süren ve Sivas’tan başlayarak milli mücadele ruhunu ulusala da taşıyarak her kesime hitap eden etkinliklerde emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
Başta Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi olmak üzere kaynak kitap oluşturabilecek kurum ve kuruluşlara dağıtımı devam eden kitap, ilgili bakanlıklara, 80 il valiliğine, üniversitelere, Sivaslı bürokratlara ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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