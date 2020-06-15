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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta maske ve sosyal mesafe unutuldu

DHA

Sivas'ta maske ve sosyal mesafe unutuldu

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yeni normalleşme süreciyle birlikte cadde ve sokaklar, kalabalıklaşmaya başladı. Denetim yapan polis ekipleri, halkı sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyardı.<br>Kentin işlek noktaları olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda bugün hareketlilik gözlendi. Dışarıda kalabalık oluşturanların genellikle maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazı kişilerin, gölge olan bölgelerde toplu halde sohbet etmesi dikkat çekti. Polis ekipleri ise halkın yoğunluk oluşturduğu noktalarda barikat kurdu. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-06-15 17:02:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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