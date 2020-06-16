Elektrik akımına kapılıp telef oldular Sivas'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saat 04.30 sırlarında ilçeye bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri istikametine giden İ.D.(40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 16 büyükbaş hayvandan 4 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Kimsenin yaralanmadığı kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.