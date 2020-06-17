Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

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<br>SİVAS.(DHA)Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 28'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. <br>Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından pazartesi günü kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün top başı yaparak Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.<br>Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan takım, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.<br>Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Antrenmandan görüntüler<br>DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-06-17 15:25:27<br>

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