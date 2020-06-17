Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda İH. Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Pazartesi günü sahasında Denizlispor'u 10 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün İH. Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 21 Haziran Pazar günü 21.00'de oynayacağı İH. Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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