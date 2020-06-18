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15 santimlik dev kelebek şaşkınlığa neden oldu Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 15 santimetre boyutundaki dev kelebek şaşkınlığa neden oldu

İHA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 15 santimetre boyutundaki dev kelebek şaşkınlığa neden oldu.

15 santimlik dev kelebek şaşkınlığa neden oldu Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 15 santimetre boyutundaki dev kelebek şaşkınlığa neden oldu

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 15 santimetre boyutundaki dev kelebek şaşkınlığa neden oldu.
Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kayaören yaşayan Özmen Dündar, akşam saatlerinde evinde oturduğu esnada kafasına çarpan kelebekle hayrete düştü. Kelebeğe yaklaştığında çok büyük olduğunu fark eden Dündar, kelebeği yakalayarak boyunu ölçmek istedi. Kanat açıklık uzunluğunun 15 santimetreyi bulduğu dev kelebeğin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını da şaşırttı. Kelebeği doğasına bırakan Dündar, bu büyüklükte bir kelebeği ilk kez gördüğünü söyledi.

“Zapt edemiyordum, camları kıracak diye korktum”
Özmen Dündar, dev kelebeği ilk gördüğünde gerçek olmadığını düşündüğünü belirterek, “Bir anda gürültülü bir ses cama çarpıyor, tavana çarpıyor, duvarlara çarpıyor. Gürültülü olduğu için canlının biri çarptığında düşüp ölür herhalde dedim. Çok dikkate almadım arkadaşların bana oyuncak gibi bir şeyle şaka yaptığını düşündüm. Uçtu uçtu gelip kafama çarpınca minderin üzerine düştü baktım hareket ediyor, gittim yanına baktım canlı kocaman bir kelebek. Biraz kanatlarına dokundum gerçek olup olmadığını öğrenmek için baktım canlı daha önce bu büyüklükte bir kelebek görmedim. Daha önce bu köyde gören var mı onu da bilmiyorum. Pencereye filan çarpınca dedim pencereyi kıracak, çok hızlı çarpıyordu. Zapt edemiyordum, hızlı uçtuğu için camları kıracak diye korktum“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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