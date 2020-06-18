Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Sivas'ta üst geçidin ayağına çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde SivasErzincan karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. R.B.D. idaresindeki 58 BN 893 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü, 112 ekipleri tarafından Acil Servis kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yapan aracın motorunun yerinden fırlaması ve aracın hurdaya dönmüş olması ise dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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