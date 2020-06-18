Sağlık çalışanlarının tüm ek ödemeleri gerçekleştirildi Sivas 'ta Sendika temsilcileri, Cumhuriyet Üniversite’sinin sağlık çalışanlarına yaptığı ek ödemeden dolayı Rektör Yıldız’a teşekkür ziyaretinde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarının tüm ek ödemeleri gerçekleştirildi Sivas 'ta Sendika temsilcileri, Cumhuriyet Üniversite’sinin sağlık çalışanlarına yaptığı ek ödemeden dolayı Rektör Yıldız’a teşekkür ziyaretinde bulundu

İHA

Sivas 'ta Sendika temsilcileri, Cumhuriyet Üniversite'sinin sağlık çalışanlarına yaptığı ek ödemeden dolayı Rektör Yıldız'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının tüm ek ödemeleri gerçekleştirildi Sivas 'ta Sendika temsilcileri, Cumhuriyet Üniversite’sinin sağlık çalışanlarına yaptığı ek ödemeden dolayı Rektör Yıldız’a teşekkür ziyaretinde bulundu

Sivas 'ta Sendika temsilcileri, Cumhuriyet Üniversite’sinin sağlık çalışanlarına yaptığı ek ödemeden dolayı Rektör Yıldız’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim, Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, SağlıkSen Sivas İl Temsilcisi Muhittin Musaoğlu, Türk SağlıkSen Sivas İl Temsilcisi Dursun Özen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas İl Temsilcisi Özgür Baştürk hazır bulundu. MEMURSEN’e bağlı SağlıkSen Sivas İl Temsilcisi Muhittin Musaoğlu,Pandemi süresince hem Numune Hastanesinde hem de Üniversitede çalışanların büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirterek, " İçlerinden Covid19’a yakalananlar oldu. Bu anlamda hepimiz biriz, beraberiz. Problemler hepimizin problemi. Bizim amacımız, çalışanlarımızın en güzel şekilde hem sağlıklarını korumak hem de bütçelerini de düşünmek. Bize gelen talepleri sizin de ekonomik durumunuzu göz önünde bulundurarak size iletmek. Önemli olan dedikoduya mahal vermeden çalışanlarımızı doğru bilgilendirmek. Çok büyük özveriyle arkadaşlarımıza ek ödeme yapmanız onları sevindirdi. Bundan dolayı da şahsınıza ve ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz.” dedi.
“Sağlık sistemimiz güzel bir sınav verdi’’
İstişarenin önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan TÜRKİYE KAMUSEN’e bağlı Türk Sağlık Sen Sivas İl Temsilcisi Dursun Özen ise açıklamasında, “Covid19 pandemi süreci özellikle sağlık çalışanları açısından zor bir imtihandı. Bu süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntıları atlatırız. Daha güzel çalışmalarla inşallah bir araya geliriz.” ifadelerini kullandı. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas İl Temsilcisi Özgür Baştürk yaptığı konuşmada, “11 Mart’tan itibaren ülke ve dünya çapında hiç kimsenin beklemediği bir virüsle karşı karşıya kaldık. Buna rağmen zaman zaman eleştirdiğimiz kamusal sağlık sistemimiz güzel bir sınav verdi. Bu da çalışanlarımızın büyük özverisiyle oldu. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocamızın böyle toplantıları yapması bizim için kıymetlidir.” şeklinde konuştu.
Hastane borç dengesinde iyi durumda
Sendika temsilcileriyle bir araya gelmenin önemine değinerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise, “Sağlık Bakanlığı’mızın sağlık çalışanlarına vermiş oldukları ek ödemeler için Üniversitemize gelen bir ödeme olmadığı için yanlış anlaşılmalar oldu. Sendika başkanlarımızla istişare yaparak sağlık çalışanlarımıza üniversite olarak ödeme yapmaya karar verdik. Sağlık çalışanlarımızın pandemi sürecince gösterdiği özverili çalışmalarından memnunuz. Yaptığımız toplantı sonrası sağlık çalışanlarımıza döner sermayeden en üst seviyeden ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Nisan ve Mayıs ödemelerinde sağlık çalışanlarımıza bunlar yansıtılacak. Biliyoruz ki sağlık çalışanlarımız gönüllü olarak yaptıkları görevlerini bu süreçte belirli bir ücret karşılığında yapmadılar. Hastanemiz 2016’dan 2020’ye kadar iyi bir noktaya geldi. 2017’ye kadar bütün borçları ödedik ki 2014’ten kalan borçlarımız vardı. Borçlarımızı yapılandırdık. Her yıl bütçemizden 1 milyon 100 bin TL gibi bir rakam bizden borcumuza kesiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile yaptığımız global bütçe anlaşması sonrası en iyi payı alan üniversite konumunda. Hastanemiz borç dengesi açısından çok iyi durumda.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaş’ta Covid-19 toplum taraması başladı
YEREL HABERLER Ulaş’ta Covid-19 toplum taraması başladı
Sivas’ta trafik kazalarında artış yaşandı Sivas’ta trafik kazalarında artış gözlenirken son bir ay içerisinde meydana gelen kazalarda yaklaşık 10 kişi öldü 50’den fazla kişide yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazalarında artış yaşandı Sivas’ta ...
Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Ölümlere neden olan virüs aşısında önemli gelişme Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bu yıl kene ısırması sonucu 20’ye yakın ölüme neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü aşısında insan üzerinde denemelere aşamasına gelindiğini açıkladı
YEREL HABERLER Ölümlere neden olan virüs aşısında önemli ...
15 santimlik dev kelebek şaşkınlığa neden oldu Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 15 santimetre boyutundaki dev kelebek şaşkınlığa neden oldu
YEREL HABERLER 15 santimlik dev kelebek şaşkınlığa neden ...
Kulüp başkanlarından birlik mesajı
YEREL HABERLER Kulüp başkanlarından birlik mesajı
'KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli'
YEREL HABERLER 'KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli'
Koyulhisar'da hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının artması üzerine hayvanlar ve barındıkları yerlerde ilaçlama çalışması başlatıldı.
YEREL HABERLER Koyulhisar'da hayvanlar kenelere karşı ...
Zaralı üreticiler ziyaret edildi Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve beraberindeki heyet, Zara ilçesine bağlı Kevenli köyünde çiftçileri ziyaret etti.
YEREL HABERLER Zaralı üreticiler ziyaret edildi Sivas Tarım ve Orman ...
Koyulhisar Kaymakamlığından dolandırıcılık uyarısı Koyulhisar Kaymakamlığı, ilçede faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerini dolandırıcılara karşı uyardı.
YEREL HABERLER Koyulhisar Kaymakamlığından dolandırıcılık ...
Sivas Barosundan açıklama: "Avukata dokunma" Baroların yasa değişikliği hazırlıklarına ilişkin Sivas adliyesi önünde avukatlar ve Sivas Barosu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sivas Barosundan açıklama: "Avukata ...
Yıldızelili çiftçilere hastalık uyarısı Yıldızeli Kaymakamlığı, ilçede faaliyet gösteren çiftçileri buğdayda görülen pas ve septarya ile nohutta görülen antraknoz hastalığına karşı uyardı.
YEREL HABERLER Yıldızelili çiftçilere hastalık uyarısı Yıldızeli ...
Rıza Çalımbay: Konya'dan puanlarla dönmeye çalışacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Konya'dan puanlarla dönmeye ...
Çalımbay: “Tek sıkıntımız sakatlar” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Mert Hakan Yandaş, Konya maçında oynamayacak” “Kadro sıkıntımız var”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Tek sıkıntımız sakatlar” Sivasspor Teknik ...
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı
Sivas İl Müftülüğü 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacak Sivas İl Müftü Vekili Ünal Tan, kentte yaklaşık 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacaklarını söyledi.
YEREL HABERLER Sivas İl Müftülüğü 120 camiyi haşerelere karşı ...
Evlere gidilerek test yapılacak Sivas’ta Sağlık bakanlığı ve TUİK organizasyonuyla Korona virüsü ile mücadele kapsamında hanelere gidilerek Elisa ve PCR taramaları yapılacak
YEREL HABERLER Evlere gidilerek test yapılacak Sivas’ta Sağlık ...
500 bini aşkın müşteriye SMS gönderdi Salgın sürecinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, vatandaşların evlerinden çıkmadan işlem yapması için 500 bini aşkın müşterisini SMS göndererek ve sosyal medya, afiş kullanarak bilgilendirdi.
YEREL HABERLER 500 bini aşkın müşteriye SMS gönderdi Salgın ...
Yağışlar nedeniyle tıkanan rögarlar yenileniyor Sivas Belediyesi yağmur nedeniyle yollarda oluşan tahribata müdahale ederek, tıkanan rögarlar da çalışma başlattı.
YEREL HABERLER Yağışlar nedeniyle tıkanan rögarlar yenileniyor Sivas ...
Kene görüldüğü iddia edilen cami, 2 gün ibadete kapatıldı
YEREL HABERLER Kene görüldüğü iddia edilen cami, 2 gün ibadete ...
BBP’den, AK Parti’den CHP’ye üye transferi iddiası BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, İl Genel Meclisinde, yeterliliği bulunmamasına rağmen komisyonlarda BBP yerine CHP’li üyelere yer verildiğini ileri sürdü, AK Parti’yi mecliste CHP’ye üye transferi yapmakla suçladı İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş: “Çok ucuz polemikler bunlar”
YEREL HABERLER BBP’den, AK Parti’den CHP’ye üye transferi ...
Sivas'ın 'Covid-19 bağışıklık haritası' çıkarılacak
YEREL HABERLER Sivas'ın 'Covid-19 bağışıklık haritası' çıkarılacak
Bin 200'e yakın kiliseye ismi verilmişti, mezarının bulunması için kazılar başladı
YEREL HABERLER Bin 200'e yakın kiliseye ismi verilmişti, mezarının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X