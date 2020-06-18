Sağlık çalışanlarının tüm ek ödemeleri gerçekleştirildi Sivas 'ta Sendika temsilcileri, Cumhuriyet Üniversite’sinin sağlık çalışanlarına yaptığı ek ödemeden dolayı Rektör Yıldız’a teşekkür ziyaretinde bulundu

Sivas 'ta Sendika temsilcileri, Cumhuriyet Üniversite’sinin sağlık çalışanlarına yaptığı ek ödemeden dolayı Rektör Yıldız’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim, Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, SağlıkSen Sivas İl Temsilcisi Muhittin Musaoğlu, Türk SağlıkSen Sivas İl Temsilcisi Dursun Özen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas İl Temsilcisi Özgür Baştürk hazır bulundu. MEMURSEN’e bağlı SağlıkSen Sivas İl Temsilcisi Muhittin Musaoğlu,Pandemi süresince hem Numune Hastanesinde hem de Üniversitede çalışanların büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirterek, " İçlerinden Covid19’a yakalananlar oldu. Bu anlamda hepimiz biriz, beraberiz. Problemler hepimizin problemi. Bizim amacımız, çalışanlarımızın en güzel şekilde hem sağlıklarını korumak hem de bütçelerini de düşünmek. Bize gelen talepleri sizin de ekonomik durumunuzu göz önünde bulundurarak size iletmek. Önemli olan dedikoduya mahal vermeden çalışanlarımızı doğru bilgilendirmek. Çok büyük özveriyle arkadaşlarımıza ek ödeme yapmanız onları sevindirdi. Bundan dolayı da şahsınıza ve ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Sağlık sistemimiz güzel bir sınav verdi’’

İstişarenin önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan TÜRKİYE KAMUSEN’e bağlı Türk Sağlık Sen Sivas İl Temsilcisi Dursun Özen ise açıklamasında, “Covid19 pandemi süreci özellikle sağlık çalışanları açısından zor bir imtihandı. Bu süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntıları atlatırız. Daha güzel çalışmalarla inşallah bir araya geliriz.” ifadelerini kullandı. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas İl Temsilcisi Özgür Baştürk yaptığı konuşmada, “11 Mart’tan itibaren ülke ve dünya çapında hiç kimsenin beklemediği bir virüsle karşı karşıya kaldık. Buna rağmen zaman zaman eleştirdiğimiz kamusal sağlık sistemimiz güzel bir sınav verdi. Bu da çalışanlarımızın büyük özverisiyle oldu. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocamızın böyle toplantıları yapması bizim için kıymetlidir.” şeklinde konuştu.

Hastane borç dengesinde iyi durumda

Sendika temsilcileriyle bir araya gelmenin önemine değinerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise, “Sağlık Bakanlığı’mızın sağlık çalışanlarına vermiş oldukları ek ödemeler için Üniversitemize gelen bir ödeme olmadığı için yanlış anlaşılmalar oldu. Sendika başkanlarımızla istişare yaparak sağlık çalışanlarımıza üniversite olarak ödeme yapmaya karar verdik. Sağlık çalışanlarımızın pandemi sürecince gösterdiği özverili çalışmalarından memnunuz. Yaptığımız toplantı sonrası sağlık çalışanlarımıza döner sermayeden en üst seviyeden ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Nisan ve Mayıs ödemelerinde sağlık çalışanlarımıza bunlar yansıtılacak. Biliyoruz ki sağlık çalışanlarımız gönüllü olarak yaptıkları görevlerini bu süreçte belirli bir ücret karşılığında yapmadılar. Hastanemiz 2016’dan 2020’ye kadar iyi bir noktaya geldi. 2017’ye kadar bütün borçları ödedik ki 2014’ten kalan borçlarımız vardı. Borçlarımızı yapılandırdık. Her yıl bütçemizden 1 milyon 100 bin TL gibi bir rakam bizden borcumuza kesiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile yaptığımız global bütçe anlaşması sonrası en iyi payı alan üniversite konumunda. Hastanemiz borç dengesi açısından çok iyi durumda.” diye konuştu.

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