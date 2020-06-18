Ulaş’ta Covid-19 toplum taraması başladı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde İlçe sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip korona virüs (Covid19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Covid19 testi yapmaya başladı.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed İğci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede uygulanacak olan antikor testleri İlçemizde de yapılmaya başlandı. Şuana kadar müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekiplerimiz , İlçe merkezi ve köyler olmak üzere toplam da 26 haneden kişilerin rızası dahilinde Covid19 ve PCR testi için numune almaya başladı ve çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

İğci, PCR olarak adlandırılan Covid19 testi yapılan kişilerde kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacağını kaydetti.

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