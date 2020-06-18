Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması

DHA

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/TOKAT, (DHA)ANADOLU'da, Hristiyanlığın ilk piskopos (Katoliklerde papazlığın en yüksek aşamasına ulaşmış olan, belli bir bölgenin din işlerini yürüten papazlara verilen san) ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın temsili mezarının olduğu bölgede yapılacak peyzaj çalışması için kazı çalışması başlatıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, kazının tarihi eser tespiti için yapıldığını, Aziz Vlas'ın mezarının arandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bazı bilimsel makalelere konu olan, 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen, Anadolu'da...

Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması

<br>Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/TOKAT, (DHA)ANADOLU'da, Hristiyanlığın ilk piskopos (Katoliklerde papazlığın en yüksek aşamasına ulaşmış olan, belli bir bölgenin din işlerini yürüten papazlara verilen san) ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın temsili mezarının olduğu bölgede yapılacak peyzaj çalışması için kazı çalışması başlatıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, kazının tarihi eser tespiti için yapıldığını, Aziz Vlas'ın mezarının arandığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.<br>Bazı bilimsel makalelere konu olan, 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen, Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gökmedrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarının arandığına dair çıkan haberlerin ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve Belediye yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. Yürütülen Kale Projesi çerçevesinde yapılacak olan peyzaj çalışması nedeniyle Müze Müdürlüğü tarafından tarihi bölgenin altında herhangi bir eser ve tarihi dokunun olup olmadığını tespit amaçlı çalışma yapıldığı öğrenildi. Ayrıca alanda temsili olarak yer alan ve Aziz Vlas'a ait olduğu ileri sürülen mezarının yapılacak düzenleme ile inanç turizmine kazandırılacağı öğrenildi. <br>'AZİZ VLAS'IN MEZARI ARANMIYOR'<br>Sivas Valisi Salih Ayhan, Kültür Varlıkları Bölge Müdürlüğünün izni ve Kültür Varlıkları Müzeler Müdürlüğü'nün onayıyla kazı çalışması başlatıldığını belirterek, "Buradaki kazı çalışmalarının anlamı Aziz Vlas'ın mezarını aramak değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Burada belediyemiz bir peyzaj çalışması yapacaktır. Çalışma yapılmadan önce bu bölgenin eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle herhangi bir tarihi bir eser ve tarihi bir doku olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Ardından da burada bir çevre düzenlemesi yapılacak. Aziz Vlas halk arasında Göz Evliyası genel anlamda ise Hristiyanlığın hak din olduğu zamanlardaki dönemi temsil edenlerden biridir. Allah'ın hak dini olan, tek tanrı inancı olan ve Hristiyanlığın hak din olduğu zamanlardaki önemli bir şahsiyettir. Avrupa'da da bir çok yerde ismi zikredilen bir kişidir. Dolayısıyla mezarın etrafında da bir çevre düzenlemesi yapmak için bu kazının yapılması gerekmektedir" dedi. <br>'SİKKE VE TANDIR BULUNDU'<br>Kazılarda Selçuklu Devleti dönemine ait malzemelerin çıktığını belirten Vali Ayhan, "Şu aşamada kazılarda sikke ve tandır çıktı. Kazılarda buranın çevre düzenlemesine engel bir husus şu zamana kadar yok. Sivas'ın inanç turizminde iyi bir nokta olması gerekiyorsa bu değerlere de sahip çıkıp, muhafaza ederek uluslararası turizme açılması gerekmektedir. Bu kazının yanlış yorumlanmaması gerektiğinin altını çizmemiz gerekmekte" diye konuştu.<br>AZİZ VLAS KİMDİR?<br>Aziz Vlas, Roma İmparatorluğu'nun Sebateia (Sivas) şehrinde MS 280 ya da 283'de doğdu. Bazılarına göre Rum, bazılarına göre Ermeni olan ve zengin bir aileden geldiği tahmin edilen Vlas, tıp eğitimi gördü. Boğaz hastalıkları konusundaki maharetiyle çevreye ün saldı. Pagan inanışını terk ederek, Hıristiyanlığı kabul etti.  Romalılar, şehirdeki psikoposu öldürünce, halkın isteği ile Sivas piskoposu seçildi. Piskopos olduktan sonra Romalıların uyguladığı baskı nedeniyle Erciyes Dağı'nda bir mağarada keşiş hayatı sürmeye başladı. Ancak bölgedeki Roma Valisi Agricolaus'un askerleri tarafından bulunarak tutuklandı ve inançlarından dönmediği için işkence ile öldürüldü. Vlas'ın adı Rumca ve Latinceye Blasios, Fransızcata Blaise, Almancaya Blasien olarak geçti. 1527`de azizlik sıfatını Vatikan resmen onayladı. Cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi olarak Hıristiyan mitolojisinde yerini aldı. Aziz Vlas, bugün Fransız kültüründe Snt Blaise, İtalyanlar arasında San Biagio, Polonya'da Blasej, Rusya'da Vlasi, Yunanistan'da Ayios Blasios adıyla biliniyor. Ermeniler ise ona Surp Vlas diyor. Fransa'daki her 5000 çocuktan biri onun adını taşıyor. 3000 ailenin üyeleri Blaise soyadına sahip. Üç bini Fransa'da olmak üzere Avrupa'da 1200 kilise, manastır ona ithaf edildi. Vlas'ın efsanesi, son 1700 yılda Sivas'tan Avrupa'ya, oradan dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-06-18 15:26:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boruya sıkışan yavru güvercini itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Boruya sıkışan yavru güvercini itfaiyeciler kurtardı
Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu Sivas’ta, bin 200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas’ın mezarının bulunduğu düşünülen alanda yapılacak çevre düzenleme çalışması öncesi yapılan kazıda Anadolu Selçuk döneminde kullanılan 25 adet sikke bulundu
YEREL HABERLER Aziz Vlas kazı çalışmalarında 25 adet sikke ...
Ulaş’ta Covid-19 toplum taraması başladı
YEREL HABERLER Ulaş’ta Covid-19 toplum taraması başladı
Sağlık çalışanlarının tüm ek ödemeleri gerçekleştirildi Sivas 'ta Sendika temsilcileri, Cumhuriyet Üniversite’sinin sağlık çalışanlarına yaptığı ek ödemeden dolayı Rektör Yıldız’a teşekkür ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının tüm ek ödemeleri ...
Sivas’ta trafik kazalarında artış yaşandı Sivas’ta trafik kazalarında artış gözlenirken son bir ay içerisinde meydana gelen kazalarda yaklaşık 10 kişi öldü 50’den fazla kişide yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazalarında artış yaşandı Sivas’ta ...
Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Ölümlere neden olan virüs aşısında önemli gelişme Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bu yıl kene ısırması sonucu 20’ye yakın ölüme neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü aşısında insan üzerinde denemelere aşamasına gelindiğini açıkladı
YEREL HABERLER Ölümlere neden olan virüs aşısında önemli ...
15 santimlik dev kelebek şaşkınlığa neden oldu Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 15 santimetre boyutundaki dev kelebek şaşkınlığa neden oldu
YEREL HABERLER 15 santimlik dev kelebek şaşkınlığa neden ...
Kulüp başkanlarından birlik mesajı
YEREL HABERLER Kulüp başkanlarından birlik mesajı
'KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli'
YEREL HABERLER 'KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli'
Koyulhisar'da hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının artması üzerine hayvanlar ve barındıkları yerlerde ilaçlama çalışması başlatıldı.
YEREL HABERLER Koyulhisar'da hayvanlar kenelere karşı ...
Zaralı üreticiler ziyaret edildi Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve beraberindeki heyet, Zara ilçesine bağlı Kevenli köyünde çiftçileri ziyaret etti.
YEREL HABERLER Zaralı üreticiler ziyaret edildi Sivas Tarım ve Orman ...
Koyulhisar Kaymakamlığından dolandırıcılık uyarısı Koyulhisar Kaymakamlığı, ilçede faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerini dolandırıcılara karşı uyardı.
YEREL HABERLER Koyulhisar Kaymakamlığından dolandırıcılık ...
Sivas Barosundan açıklama: "Avukata dokunma" Baroların yasa değişikliği hazırlıklarına ilişkin Sivas adliyesi önünde avukatlar ve Sivas Barosu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sivas Barosundan açıklama: "Avukata ...
Yıldızelili çiftçilere hastalık uyarısı Yıldızeli Kaymakamlığı, ilçede faaliyet gösteren çiftçileri buğdayda görülen pas ve septarya ile nohutta görülen antraknoz hastalığına karşı uyardı.
YEREL HABERLER Yıldızelili çiftçilere hastalık uyarısı Yıldızeli ...
Rıza Çalımbay: Konya'dan puanlarla dönmeye çalışacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Konya'dan puanlarla dönmeye ...
Çalımbay: “Tek sıkıntımız sakatlar” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Mert Hakan Yandaş, Konya maçında oynamayacak” “Kadro sıkıntımız var”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Tek sıkıntımız sakatlar” Sivasspor Teknik ...
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı
Sivas İl Müftülüğü 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacak Sivas İl Müftü Vekili Ünal Tan, kentte yaklaşık 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacaklarını söyledi.
YEREL HABERLER Sivas İl Müftülüğü 120 camiyi haşerelere karşı ...
Evlere gidilerek test yapılacak Sivas’ta Sağlık bakanlığı ve TUİK organizasyonuyla Korona virüsü ile mücadele kapsamında hanelere gidilerek Elisa ve PCR taramaları yapılacak
YEREL HABERLER Evlere gidilerek test yapılacak Sivas’ta Sağlık ...
500 bini aşkın müşteriye SMS gönderdi Salgın sürecinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik, vatandaşların evlerinden çıkmadan işlem yapması için 500 bini aşkın müşterisini SMS göndererek ve sosyal medya, afiş kullanarak bilgilendirdi.
YEREL HABERLER 500 bini aşkın müşteriye SMS gönderdi Salgın ...
Yağışlar nedeniyle tıkanan rögarlar yenileniyor Sivas Belediyesi yağmur nedeniyle yollarda oluşan tahribata müdahale ederek, tıkanan rögarlar da çalışma başlattı.
YEREL HABERLER Yağışlar nedeniyle tıkanan rögarlar yenileniyor Sivas ...
Kene görüldüğü iddia edilen cami, 2 gün ibadete kapatıldı
YEREL HABERLER Kene görüldüğü iddia edilen cami, 2 gün ibadete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X