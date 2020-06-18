Boruya sıkışan yavru güvercini itfaiyeciler kurtardı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA) SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sahibinin elinden uçarak, yağmur borusuna sıkışan yavru güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Gemerek merkezde Erkan Yıldız (40), hasta olan güvercin yavrusuna aşı yaptırmak için evine veteriner çağırdı. Aşı yaptıracağı sırada Yıldız'ın ellerinden kaçan yavru güvercin, yağmur borusuna girdi. Kendi çabasıyla yavru güvercini çıkaramayan Yıldız, itfaiye ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiyecilerin yaptığı çalışmayla güvercin, sıkıştığı borudan çıkarıldı. Hobi amaçlı güvercin beslediğini anlatan Erkan Yıldız, itfaiye ekibine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN<br>2020-06-18 15:27:18<br>

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