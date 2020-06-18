Dağda görüntülediği ayı ve yavrılarına selam verdi

<br>Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, dağda ayı ve yavrularıyla karşılaştı. O anları kayda alan Kutlu, anne ayıya, 'Selamün aleyküm, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, iyi misin, kaçma" diye seslendi.<br>Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, mantar toplamak için gittiği Kösedağ'ın İkisivriler mevkinde ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Kutlu, anne ayı ve yavrularını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayıya seslenen Kutlu, "Selamün aleyküm, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, iyi misin, kaçma" diedi.<br>Bir süre daha bölgede gezinen ayı ve yavruları, daha sonra bölgeden uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ<br>2020-06-18 16:21:16<br>

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