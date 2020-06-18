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Avukatlara arabalı konser ve sinema gösterimi

DHA

SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Baro Başkanlığı'nca avukatlara yönelik açık havada arabada konser ve sinema etkinliği düzenlendi. Sivas Barosu'nca düzenlenen konser ve sinema gösterimi avukatlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğin yapıldığı alanı dolduran avukatlar ve aileleri araçlarının içinde canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Etkinliğe araçları ile gelen avukatlar ve aileleri, konserin ardından kurulan dev ekranda Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alan 'Mavi Boncuk' filmini izledi. Avukatlara ayrıca ikram paketleri de sunuldu. Etkinliğe katılanlar nostalji keyfi yaşadı....

Avukatlara arabalı konser ve sinema gösterimi

<br>SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Baro Başkanlığı'nca avukatlara yönelik açık havada arabada konser ve sinema etkinliği düzenlendi.<br>Sivas Barosu'nca düzenlenen konser ve sinema gösterimi avukatlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğin yapıldığı alanı dolduran avukatlar ve aileleri araçlarının içinde canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Etkinliğe araçları ile gelen avukatlar ve aileleri, konserin ardından kurulan dev ekranda Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alan 'Mavi Boncuk' filmini izledi. Avukatlara ayrıca ikram paketleri de sunuldu. Etkinliğe katılanlar nostalji keyfi yaşadı. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir de katıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL<br>2020-06-18 17:55:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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