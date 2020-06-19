Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı Sivas’ın Gürün ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve yer altı şehrine açıldığı iddia edilen tünel, resmi makamlar tarafından girip incelenemezken bir maceracı tarafından görüntülendi, tünelin içerisine ait görüntüler ise izleyenleri şaşırttı

Sivas’ın Gürün ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve yer altı şehrine açıldığı iddia edilen tünel, resmi makamlar tarafından girip incelenemezken bir maceracı tarafından görüntülendi, tünelin içerisine ait görüntüler ise izleyenleri şaşırttı.

Sivas şehir merkezine 94, Gürün ilçe merkezine 36 kilometre mesafede bulunan Mağara köyünde vatandaşlar, bir tünel bulduklarını iddia etmişlerdi. Gizemli tünelin yeraltı şehri olabileceği düşüncesi vatandaşları meraklandırmıştı. Maceracı bir vatandaş, tehlikeyi göze alarak tünelin içerisini görüntüledi. Görüntülenen tünelin 162 basamak aşağıya kadar sorunsuz bir şekilde indiği görüldü. Tünel 162 basamaktan sonra iki bölüme ayrılırken bir bölümün su ile dolu olduğu, diğer bölümün taşlarla kapandığı tespit edildi. Tünelin içerisinde bulunan basamakların hala kullanılır olması dikkat çekti.



Kültür Müdürlüğü giremedi vatandaşlar girdi



Öte yandan tünelle ilgili yapılan haberlerin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2017 yılında tünelin tespit edilerek tescillendiğini hatırladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda tünelin 2017 yılında tünelin kültür envanteri olarak tescillendiğini duyurdu. Resmi kayıtlarda tünelin basamaklarının deforme olduğu ve dik olduğu için tünele girilemediği belirtilirken, maceracının tünele girip görüntülemeyi başarması dikkat çekti.

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