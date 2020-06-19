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Hayvanlar susuz kalmıyor, su israf edilmiyor Sivas’ta sıcak hava nedeniyle su ihtiyacı artan sokak hayvanlarına yönelik Belediye ekipleri tarafından kentin çeşitli yerlerine modern ve otomatik su kapları yerleştirildi.

İHA

Sivas'ta sıcak hava nedeniyle su ihtiyacı artan sokak hayvanlarına yönelik Belediye ekipleri tarafından kentin çeşitli yerlerine modern ve otomatik su kapları yerleştirildi.

Hayvanlar susuz kalmıyor, su israf edilmiyor Sivas’ta sıcak hava nedeniyle su ihtiyacı artan sokak hayvanlarına yönelik Belediye ekipleri tarafından kentin çeşitli yerlerine modern ve otomatik su kapları yerleştirildi.

Sivas’ta sıcak hava nedeniyle su ihtiyacı artan sokak hayvanlarına yönelik Belediye ekipleri tarafından kentin çeşitli yerlerine modern ve otomatik su kapları yerleştirildi.
Sivas'a yaz aylarının gelmesiyle başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının artan su ihtiyacı göz önüne alarak, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için mesire alanları ile park ve bahçelere otomatik su kapları bırakıldı. Daha modern hale getirilen kaplar yaz aylarında hayvanların susuz kalmalarını engelliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu “Yine çok güzel bir projemizi duyurmak için bir araya geldik. Daha önceki toplantımızda “Hayvanlar yazın çok susuz kalıyorlar, böbrekleri iflas ederek ölüme neden olan sonuçlar ortaya çıkabiliyor.” demiştik. Sağ olsun Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin konuya duyarsız kalmadı ve hemen çalışma yapılması için talimat verdi. Belediye ekiplerimiz de ivedi bir çözüm üreterek sokak hayvanlarımız için otomatik su kapları yapılarak mesire alanları park ve bahçelere yerleştirildi. Bunlar su israfını da önleyen farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Böylece hem hayvanlarımızın suyu hiç azalmıyor hem de akan su boşa gitmiyor. Diliyorum kurdu, kuşu, köpeği, kedisi hepsi buradan su içerek hem böbreklerini koruyacaklar hem yaz günü ölümle sonuçlanacak hastalıklar azalmış olacak. Ama şunu da söylemek istiyorum; her şeyi devletten beklemeyelim lütfen herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koysun. Hayvanlarımız susuz ve aç kalmasın.” şeklinde konuştu.
Otomatik su kapları yapıldı
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada,“ Malumunuz iklimimiz gereği yazları kurak zamanlar geçirebiliyoruz.Bu nedenle biz de sokak hayvanlarımızı düşünerek hayvan derneklerimizin de tavsiyesiyle otomatik su kapları yaptık. Mesire alanlarımızda park ve bahçelerimizde hayvanlarımızın su bulmakta zorlanacağı ve daha öncesinde tespit ettiğimiz yerlere otomatik su kapları yerleştirdik. Bu kaplarımızın özelliği aynı zamanda su israfının da önüne geçmesi, şebekeden akan su azaldıkça yerine taze su geliyor, böylece hem hayvanlarımızın taze su içmesini sağlıyoruz hem de suyun israfı önlüyoruz. Bu vesileyle de sokak hayvanlarımızın susuz kalmaması için bir çalışma yapmış olduk. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bizlere destek olan Hayvan Hakları Federasyonumuza da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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