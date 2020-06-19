Yağmur altında cuma namazı Sivas’ta tarihi kent meydanında yağmur altında kılınan sosyal mesafeli cuma namazı ilginç görüntüler oluşturdu

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Sivas’ta tarihi kent meydanında yağmur altında kılınan sosyal mesafeli cuma namazı ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta Covit19 tedbirleri kapsamında bir süre Cuma namazları kılınamamıştı. Açık alanda cuma namazlarına izin verilmesinin ardında Sivas tarihi kent meydanındaki 4. cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek namazda normal saf tutulmadı. Namazda cemaat aralarındaki mesafeyi korudu. Namaz sırasında başlayan yağmur ise ilginç görüntüler oluşturdu. Kimileri namazına ağaç dallarının altına sığındı, kimisi şemsiyesini açmak zorunda kaldı kimileri ise başlarına geçirdikleri naylonlarla namazına devam etti.

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