LGS'ye girecek öğrencilere otobüsler ücretsiz olacak Sivas Belediyesi Liseye Geçiş Sınavı'na girecek öğrencinin ve 1 velisinin belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu

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Sivas Belediyesi Liseye Geçiş Sınavı'na girecek öğrencinin ve 1 velisinin belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Covid19 tedbirleri kapsamında 20 Haziran tarihinde düzenlenecek. Sivas Belediyesi LGS'ye girecek öğrencinin ve 1 velisinin saat 08.00 15.00 saatleri arasında belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Sivas Belediyesi konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS’ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz. Belediye otobüslerimiz normal seferlerine devam edecek olup sınav giriş belgelerinizle otobüslerimizden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz "ifadelerine yer verdi.

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