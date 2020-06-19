Yağış sonrası dere taştı, tarım arazileri ve evleri su bastı Sivas´ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde etkili olan yağış sonrası evler ve tarla sular altında kaldı

Sivas´ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde etkili olan yağış sonrası evleri ve tarlaları su bastı.

İl genelinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının etkisiyle köyden geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle evler ve ekili araziler suyla kaplandı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü doğa olayını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Köy yolunun geçtiği köprüden suların taşması yağışın miktarını gözler önüne serdi. Görüntüleri çeken vatandaşın “Allah, Allah köprüyü sel götürmesin, hayatımda ilk kez böyle sel görüyorum” demesi dikkat çekti. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de köye giderek incelemede bulundu.

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