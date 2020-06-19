Gemerek'te sağanak etkili oldu

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<br>Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.<br>İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağışta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN<br>2020-06-19 22:07:37<br>

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