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Şarkışla’da çok sayıda Covid-19 vakası olduğu söylentilerine başhekimden cevap Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 3 kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı, temas kurdukları herkes kontrol altına alındı

İHA

Şarkışla’da çok sayıda Covid-19 vakası olduğu söylentilerine başhekimden cevap Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 3 kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı, temas kurdukları herkes kontrol altına alındı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çok sayıda Covid19 vakası olduğuna dair söylentilere başhekim sosyal medya hesabından cevap verdi. Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Ürdem, “3 kişinin Covid19 test sonuçları pozitif çıktı, temas kurdukları herkes kontrol altına alındı” dedi.
Şarkışla ilçesinde 3 kişinin Covid19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından temas kurdukları kişiler de teste tabi tutulmuştu. Vakaların duyulmasının ardından ilçede çok sayıda vaka olduğuna dair söylentiler paniğe neden oldu. Dedikodular üzerine Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Ürdem, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. Ürdem, asılsız haberlerde belirtildiği gibi ilçelerinde onlarca vaka olduğuna dair bilgilerin gerçek olmadığını dile getirerek, ilçelerinde sadece 3 pozitif vaka bulunduğunun altını çizdi. Gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Ürdem, dedikoduları üretenleri insaflı olmaya çağırdı. Ürdem, “Şarkışla'da 2030 değil, sadece 3 pozitif korona vakası mevcut. Üçü de asemptomatik, yani hiçbir şikayeti, klinik bulguları yok. Bunların temaslı olduğu kişilerin tespiti ve testleri yapılıyor. Yapılan birçok test de negatif çıktı. Sizler bunları takip etmek yerine üzerinize düşeni yapın, maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun, gerek olmadıkça toplu ortamlara girmeyin. En ufak şikayette hastanelere koşmayın, dedikodu yapmayın, olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatıp panik ortamı oluşturmayın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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