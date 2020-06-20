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KKKA ve Covid-19 ölümlerine özel izole tabut Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, korona virüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölen vatandaşları özel izole tabutlarla defnediyor

İHA

KKKA ve Covid-19 ölümlerine özel izole tabut Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, korona virüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölen vatandaşları özel izole tabutlarla defnediyor

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, korona virüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle ölen vatandaşları virüsün yayılmaması için özel izole tabutlarla defnediyor.
Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Covid19’la mücadele kapsamında hijyen koşullarını üst seviyeye çıkarttı. Cenazelerini almak için müdürlük binasına gelen vatandaşlar, ateşlerinin ölçülmesinin ardından elleri dezenfekte edilip, maske kontrolü yapılarak binaya alınıyor. Cenaze nakil işlemlerinde tabutlar ve cenaze araçları da dezenfekte edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Tedbirler kapsamında KKKA ve Covid19 cenazelerine özel izole kurşun kaplama, sızdırmaz tabutlar kullanılıyor. Tabutla beraber defnedilen KKKA ve Covid19'dan veftad edenlerin üzeri özel karışım antibakteriyel toprakla örtülüyor.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, cenaze işlemlerinde vatandaşlardan hiçbir ücret alınmadığını belirterek, vatandaşların kendi acılarının dışında hiçbir şeyi düşünmelerini istemediklerini söyledi. Alınan ek tedbirlerle hastalığın başka insanlara bulaşmasını engellemeyi amaçladıklarını ifade eden Duman, “Malum salgın hastalıklara karşı bizim de özel tedbirlerimiz var. Cenazeler, ruhunu teslim ettikten sonra Sağlık İl Müdürlüğü hastane yönetiminin görevlilerince direkt olarak temasa geçiliyor. Cenazelerin yıkanması ve diğer işlemlerin tamamlanmasının ardından tek kullanımlık tabutlarımız var, cenazeleri bu tabutla beraber defnediyoruz. Topraklarında da özel bir işlem gerçekleştirmiş oluyoruz. Buradaki morglarımızda ve gasilhanelerimizde onlara uygun şekilde işlem yapıyoruz. Burada gassallarımızın tek kullanımlık kıyafet kullanması, tek kullanımlık tabutların bulunması bizim için önemli. Sivas merkezde 12 Covid19 hastamızı kaybettik ve defin yaptık. Bir tane de KKKA hastamızın defni gerçekleşti. Sadece defin hizmeti değil, aynı zamanda taşıma ve nakil işlemi de gerçekleştiriyoruz. Taşıma araçlarımızı özel dezenfekte ediyoruz. Hem burada cenazeyi teslim etmeden hem de cenazeyi teslim ettikten sonra araçlarımızın içinde motorlu dezenfektan makinalarıyla dezenfekte yapıyoruz. Burada asıl hassasiyet, hastalığın başka insanlara bulaşmasını engellemek. Sızdırmaz tabutlarımızla, özel kıyafetlerimizle, maskelerimizle ve siperlik malzemelerimizle bu hizmeti göstermeye gayret ediyoruz“ dedi.
Vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirten Duman, "Pandemi süreci boyunca Mezarlıklar Müdürlüğümüzün personeli özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Salgın ne kadar tehlikeli olursa olsun bütün vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet verme gayretinde bulundular. Sivas Belediyesi olarak mezarlık ve cenaze hizmetleriyle ilgili genel çağrımız şudur; biz insanların ne ihtiyacı varsa bunu karşılamak için gönüllüyüz. Bir cenaze ruhunu teslim ettikten sonra kefenlenmesi, tabutu, defini, mezar yerinin belirlenmesi, tahtalarına kadar her şeyi biz burada hazır bir şekilde bulunduruyoruz. Cenaze sahiplerinin kendi acıları dışında hiçbir şeyi düşünmelerini istemiyoruz. Pandemi sürecinde camilerde cenaze namazı kılınmamasıyla birlikte Mezarlık Müdürlüğümüzün önünü de cenaze namazı kılınabilir halde düzenledik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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