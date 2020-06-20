Sivas'ta cadde ve sokaklarda sınav sessizliği

<br>Uğur YİĞİTArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav nedeniyle gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen LGS sınavı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 09.30 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama nedeniyle Sivas'ta kentin en işlek bölgeleri olan Atatürk Caddesi ile İnönü Bulvarı boş kaldı. Kısıtlamayla sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda polis ekipleri ve belediye çalışanları yer alırken, trafikte ise sadece özel halk otobüslerinin hareket ettiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTArife Defne ARSLAN<br>2020-06-20 12:36:48<br>

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