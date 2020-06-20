Doğanşar yamaç paraşütçülerinin nefesini kesti Doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen Sivas’ın Doğanşar ilçesi yamaç paraşütçülerini ağırladı, Doğanşar’da ilk kez uçuş gerçekleştiren profesyonel sporcular karşılaştıkları manzara ile adeta büyülendi

Sivas’ta profesyonel yamaç paraşütçüleri, Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediye Başkanlığının davetlisi olarak ilk kez ilçede uçuş gerçekleştirdi.

Sivas’ın doğal güzellikleri ile dikkat çeken ilçesi Doğanşar, turizme kazandırılabilecek birçok özelliği ile keşfedilmeyi bekliyor. Sivas’ın 68 kilometre Kuzeyindeki ilçe, Sivas’tan farklı olarak Karadeniz ikliminin özelliklerini taşıyor.

Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediye Başkanlığı ilçenin sahip olduğu güzellileri tanıtabilmek için son olarak profesyonel yamaç paraşütü sporcularını ilçeye davet etti. Profesyonel sporcular ilk kez ilçede uçuş gerçekleştirdi. İlçeye 3 kilo metre mesafedeki Bakırlı tepesinden havalanan sporcular eşsiz güzelliklerin üzerinden süzülerek ilçe merkezine indi. Sporcular izledikleri manzara karşısında adeta büyülendi.

Ekstrem sporları için elverişli

Sporcu Doğanşar’ın ekstrem sporları için elverişli olduğunu belirtip, “Doğanşar Kaymakamlığının davetlisi olarak ilk kez Doğanşar’a geldik. Buranın doğası, gerekse iklimi çok hoşumuza gitti. İlçenin iklimi Sivas’ın ikliminden çok farklı. Biraz Karadeniz iklimini andırmakta. Biz yamaç paraşütü sporcuları olarak burada uçuş gerçekleştirmek için geldik. Şunu gördük hem doğa sporları hem de ekstrem sporları açısından çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir doğası var. Diğer spor branşlarındaki arkadaşlar için de ideal spor faaliyet alanları olduğunu gördük. Biz buraya bizi davet eden ve bu imkanları sunan Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Sporcu Sultan Uzun ise ilk kez Doğanşar’da uçtuğunu belirtip, “Doğanşar ilçesine ilk kez geliyorum ve ilk kez yamaç paraşütüyle bu ilçede uçtum. Gerçekten çok keyifli bir uçuştu. Çok güzel bir doğası var, çok güzel bir iklimi var ve bizi bu güzelliklerle tanıştıran Doğanşar Kaymakamlığına ve Doğanşar Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi.

Hüseyin Çoşkun ise “10 yıldır yamaç paraşütü pilotuyum, Doğanşar Kaymakamlığına ve Doğanşar Belediyesinin davetiyle buraya geldik. Burada çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Güzel uçuşlar yapabileceğimiz doğası ve coğrafyası var, sizleri de buraya yamaç paraşütü yapmaya bekliyorum” şeklinde konuştu.



Denemeler sürecek

Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık, aktivitelerin süreceğini belirtip, “Bu gün paraşüt uçuşlarımızı yaptık, paraşütçü arkadaşlarımız doğayı ve hava şartlarını gayet beğendiler. İnşallah bunun devamını yapacağız. Tüm doğa severleri, sporcuları Doğanşar’a bekliyoruz”dedi.

İlçeye davet etti

İlçe Kaymakamı Onur Aykaç tüm sporcuları ilçelerine davet edip, “Bu gün Sivas, Doğanşar’da yamaç paraşütü etkinliğinde bir aradayız. Sporcu arkadaşlarımız Sivas il merkezinden gelerek Doğanşar’da güzergah çalışmaları yaptılar. Gerek deneme uçuşlarında gerekse daha sonraki uçuşlarda Doğanşar’ımızın coğrafyasını yamaç paraşütü olarak beğendiler. Bundan sonraki süreçte spor severlerimizi, özellikle doğa sporu severlerimizi ilçemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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