Sivasspor’dan Akhisarspor’a geçmiş olsun mesajı

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Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızıbeyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Covid19 PCR testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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